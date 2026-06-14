Новости по тегу #Елена Пархимчик

С таким предложением выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Табачный дым создает проблемы, которые пытаются развеять. В Беларуси уже запрещено курить во многих общественных местах, и крыльцо у дома может также оказаться в «красной» зоне.
«Были нарекания на то, что ветаптеки не делятся по категориям. Так вот, в законопроект, который сейчас подготавливается, закладывается и разделение аптек на категории».
В первом чтении парламентарии внесли поправки в закон об идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения.
«Молодежь к нам идет активно. Мы гордимся тем, что не только названием привлекаем мы молодежь, но и конкретными делами»
Говорили о становлении и достижениях Беларуси, развитии малой родины – Пуховичского района, успешных проектах и новых стартах. Во время деловой игры узнали про основные этапы электоральной кампании. Обсудили и особенности избирательного процесса.
У юных журналистов появилась отличная возможность поближе познакомиться с профессией и попробовать себя.
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