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Новости по тегу #Елена Пархимчик

В Беларуси предлагают запретить курение возле домов и общежитий – депутаты обсуждают инициативу
14 июня 2026 17:29

В Беларуси предлагают запретить курение возле домов и общежитий – депутаты обсуждают инициативу

Как изменится закон о ветеринарной деятельности в Беларуси? Ответила депутат Палаты представителей
26 января 2026 17:32

Как изменится закон о ветеринарной деятельности в Беларуси? Ответила депутат Палаты представителей

Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов
13 января 2026 10:40

Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов

«Мы занимаемся конкретными реальными делами». Елена Пархимчик рассказала, чем РПТС привлекает молодёжь
17 сентября 2025 17:45

«Мы занимаемся конкретными реальными делами». Елена Пархимчик рассказала, чем РПТС привлекает молодёжь

«Азбука гражданина» – в Марьиной Горке прошёл молодёжный проект по повышению избирательной грамотности
22 января 2025 14:00

«Азбука гражданина» – в Марьиной Горке прошёл молодёжный проект по повышению избирательной грамотности

159 объединений юных журналистов откроют в Минской области – побывали на мастер-классе
10 сентября 2024 17:40

159 объединений юных журналистов откроют в Минской области – побывали на мастер-классе

Начало дачного сезона – это пик активности клеща. Рассказываем, что нужно помнить, отправляясь на природу
19 мая 2021 13:55

Начало дачного сезона – это пик активности клеща. Рассказываем, что нужно помнить, отправляясь на природу

В Минской области стартовала массовая вакцинация населения. Разбираем аргументы за и против
15 апреля 2021 19:06

В Минской области стартовала массовая вакцинация населения. Разбираем аргументы за и против

Места для отдыха привели в порядок. Во всех водоёмах Минской области можно купаться без ущерба для здоровья
28 июня 2018 15:08

Места для отдыха привели в порядок. Во всех водоёмах Минской области можно купаться без ущерба для здоровья