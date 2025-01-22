«Азбука гражданина» – в Марьиной Горке прошёл молодёжный проект по повышению избирательной грамотности
Правовое просвещение. В Марьиной Горке организовали интерактивную встречу в рамках проекта «Азбука гражданина». Со студентами и учащимися, а также молодежью трудовых коллективов спикеры общались на тему избирательной грамотности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Говорили о становлении и достижениях Беларуси, развитии малой родины – Пуховичского района, успешных проектах и новых стартах. Во время деловой игры узнали про основные этапы электоральной кампании. Обсудили и особенности избирательного процесса. Познакомились со словарем избирательных терминов.
Наталья Кирильчик, мастер ремонтно-строительного участка УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:
Игра достаточно интересная. Я думаю, что как я, так и многие участники игры узнали достаточно много новых терминов: агитационный период, также непосредственно выборы, потом Палата Представителей, ну и достаточно много других терминов.
Елена Пархимчик, член Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Целью этой акции является повысить избирательную грамотность молодых людей, приобщить их к тем процессам, которые происходят в Беларуси, сделать так, чтобы молодежь не оценивала то, что происходит, а ценила и активно принимала участие в общественно-политических событиях в нашей стране.
В списки для голосования в Минской области включено более 10 тысяч впервые голосующих. Только в Пуховичском районе их свыше 500.