«Азбука гражданина» – в Марьиной Горке прошёл молодёжный проект по повышению избирательной грамотности

Правовое просвещение. В Марьиной Горке организовали интерактивную встречу в рамках проекта «Азбука гражданина». Со студентами и учащимися, а также молодежью трудовых коллективов спикеры общались на тему избирательной грамотности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Говорили о становлении и достижениях Беларуси, развитии малой родины – Пуховичского района, успешных проектах и новых стартах. Во время деловой игры узнали про основные этапы электоральной кампании. Обсудили и особенности избирательного процесса. Познакомились со словарем избирательных терминов.