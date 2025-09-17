«Мы занимаемся конкретными реальными делами». Елена Пархимчик рассказала, чем РПТС привлекает молодёжь

Елена Пархимчик, председатель Пуховичской районной организации Республиканской партии труда и справедливости, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно. Молодежь к нам идет активно. Само название – труд и справедливость. Я хочу отметить, что на сегодняшний день для них это не архаизм, а это вполне себе современный и актуальный тренд. Республиканская партия труда и справедливости – это наш бренд. И мы гордимся тем, что не только названием привлекаем мы молодежь, но и конкретными делами. Молодежь видит наш открытый диалог с обществом. Молодежь видит, что мы открыто обсуждаем проблемы современного общества, социальную политику, видит и вскрывает те моменты, которые необходимо нам исправить. И это их к нам очень привлекает, поэтому они приходят, приносят свои свежие идеи, и мы вместе работаем на дальнейшее строительство нашей партии, дальнейшее движение вперед.

Мы занимаемся конкретными реальными делами. Я не буду говорить о высоких материях, о том, что мы боремся за мир в своей стране, охраняем наши границы. Да, это замечательно, это кто-то должен делать. Но мы проводим большую работу для того, чтобы сделать свои города, свои населенные пункты лучше. В 2023 году решили создать молодежную концепцию скверов. И сегодня результатом этой работы является сквер на улице Налибокской, это Фрунзенский район столицы, который уже полюбился и горожанам, и гостям столицы, и занял достойное место в их сердцах для того, чтобы там проводить свободное время. Сегодня мы уже тоже начали реализацию проекта, долгосрочного проекта – Клуб молодого лидерства, цель которого объединить наших ребят, молодых, инициативных, креативных, развивать в них лидерские качества, которые в дальнейшем позволят им развивать как партию, так и управлять страной.