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159 объединений юных журналистов откроют в Минской области – побывали на мастер-классе

10 сентября 2024 17:40
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159 объединений юных журналистов откроют в учреждениях образования центрального региона. Это отличная возможность для детей поближе познакомиться с профессией и попробовать себя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из таких факультативов уже начал свою работу в Пуховичском районе при редакции местной газеты. 

На мастер-классе побывала Дарья Авсюк.

159 объединений юных журналистов откроют в Минской области – побывали на мастер-классе-2

Альбина Рогалевич определилась с выбором будущей профессии уже давно. Работу корреспондентов она впервые увидела во время спортивных соревнований, в которых участвовала и даже дала интервью. Так ее увлекла журналистика и магия печатного слова. Поэтому девушка активно включилась в создание школьной газеты. Сейчас Альбина в 10 классе и после окончания учебы планирует поступать на журфак БГУ.


 

159 объединений юных журналистов откроют в Минской области – побывали на мастер-классе-4

Альбина Рогалевич, ученица Марьиногорской гимназии: 
Это время проявить себя в роли журналиста. Возможно, это неплохой толчок и незабываемый опыт. Конечно, очень интересно посмотреть, как работают настоящие журналисты.

А в этом году на базе гимназии редакция местной газеты организует Школу юного журналиста. Альбина записалась на факультатив в числе первых. Здесь ребята будут осваивать азы профессии: изучать жанры и стилистику текстов. Особое внимание редактированию – важному этапу в создании качественного материала. Опытные журналисты будут учить детей самостоятельно брать интервью и находить интересные темы.
 

159 объединений юных журналистов откроют в Минской области – побывали на мастер-классе-6

Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для людей важно доносить правдивую и актуальную информацию. И поэтому профессия журналиста была и остается востребованной. Я считаю, что в череде творческих профессий журналистика занимает ведущую роль. Потому что корреспондент должен иметь большой творческий потенциал, быть интеллектуально развитым, грамотным, уметь быстро ориентироваться в текущих событиях, отличать правду от лжи.

Подробности в видео.

# Образование # Журналистика # Елена Пархимчик # Государственная политика в области образования # Дарья Авсюк

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