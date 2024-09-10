159 объединений юных журналистов откроют в Минской области – побывали на мастер-классе
159 объединений юных журналистов откроют в учреждениях образования центрального региона. Это отличная возможность для детей поближе познакомиться с профессией и попробовать себя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из таких факультативов уже начал свою работу в Пуховичском районе при редакции местной газеты.
На мастер-классе побывала Дарья Авсюк.
Альбина Рогалевич определилась с выбором будущей профессии уже давно. Работу корреспондентов она впервые увидела во время спортивных соревнований, в которых участвовала и даже дала интервью. Так ее увлекла журналистика и магия печатного слова. Поэтому девушка активно включилась в создание школьной газеты. Сейчас Альбина в 10 классе и после окончания учебы планирует поступать на журфак БГУ.
Альбина Рогалевич, ученица Марьиногорской гимназии:
Это время проявить себя в роли журналиста. Возможно, это неплохой толчок и незабываемый опыт. Конечно, очень интересно посмотреть, как работают настоящие журналисты.
А в этом году на базе гимназии редакция местной газеты организует Школу юного журналиста. Альбина записалась на факультатив в числе первых. Здесь ребята будут осваивать азы профессии: изучать жанры и стилистику текстов. Особое внимание редактированию – важному этапу в создании качественного материала. Опытные журналисты будут учить детей самостоятельно брать интервью и находить интересные темы.
Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для людей важно доносить правдивую и актуальную информацию. И поэтому профессия журналиста была и остается востребованной. Я считаю, что в череде творческих профессий журналистика занимает ведущую роль. Потому что корреспондент должен иметь большой творческий потенциал, быть интеллектуально развитым, грамотным, уметь быстро ориентироваться в текущих событиях, отличать правду от лжи.
Подробности в видео.