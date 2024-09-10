159 объединений юных журналистов откроют в Минской области – побывали на мастер-классе

159 объединений юных журналистов откроют в учреждениях образования центрального региона. Это отличная возможность для детей поближе познакомиться с профессией и попробовать себя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из таких факультативов уже начал свою работу в Пуховичском районе при редакции местной газеты.

Альбина Рогалевич определилась с выбором будущей профессии уже давно. Работу корреспондентов она впервые увидела во время спортивных соревнований, в которых участвовала и даже дала интервью. Так ее увлекла журналистика и магия печатного слова. Поэтому девушка активно включилась в создание школьной газеты. Сейчас Альбина в 10 классе и после окончания учебы планирует поступать на журфак БГУ.

Альбина Рогалевич, ученица Марьиногорской гимназии:

Это время проявить себя в роли журналиста. Возможно, это неплохой толчок и незабываемый опыт. Конечно, очень интересно посмотреть, как работают настоящие журналисты.

А в этом году на базе гимназии редакция местной газеты организует Школу юного журналиста. Альбина записалась на факультатив в числе первых. Здесь ребята будут осваивать азы профессии: изучать жанры и стилистику текстов. Особое внимание редактированию – важному этапу в создании качественного материала. Опытные журналисты будут учить детей самостоятельно брать интервью и находить интересные темы.

