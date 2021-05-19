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Начало дачного сезона – это пик активности клеща. Рассказываем, что нужно помнить, отправляясь на природу

19 мая 2021 13:55
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Новости Беларуси. Сезон активности клещей подходит к своему пику. Первые случаи укусов фиксировались еще в марте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Начало дачного сезона – это пик активности клеща. Рассказываем, что нужно помнить, отправляясь на природу-1

Однако, как отмечают эпидемиологи, именно в середине мая происходит всплеск обращений пострадавших от укуса. Это связано с началом дачного сезона и активного отдыха на природе. Так, в Пуховичском районе основные пациенты – жители частного сектора, дети, а также владельцы собак.

Начало дачного сезона – это пик активности клеща. Рассказываем, что нужно помнить, отправляясь на природу-4

Елена Пархимчик, главный санитарный врач Пуховичского района:
В этом году уже обращались граждане с укусами и с вопросами о проведении лабораторных исследований клеща. Но, как правило, научный мир все-таки пришел к выводу, что нет целесообразности проводить исследования клеща. Потому что, как правило, на отдых люди едут в выходные дни, и до того, как доставят в лабораторию, пройдет определенный промежуток времени. В соответствии с современными рекомендациями, если укусил клещ, необходимо обратиться в приемный покой центральной районной больницы или в поликлинику к врачу-инфекционисту для осмотра и назначения профилактического лечения.

Как уберечь себя от укуса клеща? Вот несколько простых правил

Лучший способ уберечься от клещей – это использовать репелленты (подойдет даже обычная мазь «звездочка»). Также санстанция предоставляет услуги обработки дачных участков. Ее рекомендуют проводить каждый год.

# Укусы клещей # Здоровье # Елена Пархимчик # Фотофакт

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