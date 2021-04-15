В Минской области стартовала массовая вакцинация населения. Разбираем аргументы за и против

Новости Беларуси. В Минской стартовала массовая вакцинация населения. Чтобы получить прививку от коронавируса, достаточно обратиться в районную поликлинику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Желающим предложат пройти необходимое обследование: измерить давление и рассказать о возможных хронических заболеваниях. Сбор заявок и получение первого компонента вакцины «Спутник V» в Пуховичском районе начали 12 апреля. За первые три дня в поликлинику обратились более 200 человек.

Лариса Малюкова, врач общей практики Марьиногорской центральной районной поликлиники:

Активно идут люди, идут и предприятия (люди из предприятий), и пациенты просто с участка, которые знают о том, что прививка уже проводится. Приходят, проходят осмотр, и мы их направляем на прививочку. Противопоказания: острые заболевания, обострения хронических заболеваний, если есть онкология в анамнезе, наличие аутоиммунных заболеваний, беременность.

– Они получат один компонент, а через какое-то время?

– Через 21 день получат второй компонент.

Часть пациентов относится к вакцинации с настороженностью. Чтобы успокоить людей и дать ответы на волнующие вопросы, в центральном регионе проходит специальная акция. Врачи-гигиенисты, медики и фельдшеры в течение месяца будут посещать населенные пункты и проводить консультации.

Елена Пархимчик, главный государственный санитарный врач Пуховичского района:

В результате пояснений – каким образом создавалась эта вакцина, кем она создавалась, я имею в виду «Спутник V» – основная масса склоняется к тому, что прививку сделать нужно. Это жизненно необходимо для того, чтобы уберечь себя и своих близких от тяжелых исходов ковида.