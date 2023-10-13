«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси

Новости Беларуси. Производство современной и востребованной сельскохозяйственной техники – заслуга в том числе белорусских ученых. Разработки специалистов НАН повсеместно внедряются на наших заводах. 13 октября ведущий исследовательский центр страны отмечает 95-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рыженков: наша Академия наук – отдельная научно-производственная корпорация (читайте далее).

В разы увеличился и штат сотрудников. Сегодня их свыше 14 тысяч. Более 380 гордятся высокими званиями докторов наук. Наши ученые имеют достижения во всех приоритетных сферах развития – от космоса до сельского хозяйства.

Их имена знают далеко за пределами нашей страны. Белорусские исследователи успешно сотрудничают с коллегами из 85 стран. Сегодня чествовали лучших. 30 ученых получили награды Академии наук, а также министерств и ведомств.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Она процветающая организация, без преувеличения. И это благодаря комплексной поддержке главы нашего государства, Президента. Он и проблемами интересуется, и результатами, не имеющими меры, и задачи ставит.

Елена Богдан, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Постоянно реализуются и программы Союзного государства. Сейчас у нас идет три таких программы, достаточно важных для разных сфер страны. Плюс очень много интересных мероприятий проводится и по линии гуманитарной сферы.