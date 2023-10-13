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«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси

13 октября 2023 18:23
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Новости Беларуси. Производство современной и востребованной сельскохозяйственной техники – заслуга в том числе белорусских ученых. Разработки специалистов НАН повсеместно внедряются на наших заводах. 13 октября ведущий исследовательский центр страны отмечает 95-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков: наша Академия наук – отдельная научно-производственная корпорация (читайте далее).

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси-1

В разы увеличился и штат сотрудников. Сегодня их свыше 14 тысяч. Более 380 гордятся высокими званиями докторов наук. Наши ученые имеют достижения во всех приоритетных сферах развития – от космоса до сельского хозяйства.

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси-4

Их имена знают далеко за пределами нашей страны. Белорусские исследователи успешно сотрудничают с коллегами из 85 стран. Сегодня чествовали лучших. 30 ученых получили награды Академии наук, а также министерств и ведомств.

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси-7

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Она процветающая организация, без преувеличения. И это благодаря комплексной поддержке главы нашего государства, Президента. Он и проблемами интересуется, и результатами, не имеющими меры, и задачи ставит.

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси-10

Елена Богдан, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
Постоянно реализуются и программы Союзного государства. Сейчас у нас идет три таких программы, достаточно важных для разных сфер страны. Плюс очень много интересных мероприятий проводится и по линии гуманитарной сферы.

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси-13

В честь юбилея Академия наук провела неделю открытых дверей. Каждый желающий мог ознакомиться с последними достижениями наших ученых в музеях и научных учреждениях.

# Праздничные даты # общество # Владимир Гусаков # Елена Богдан # Фотофакт

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