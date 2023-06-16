«Профессия врача самая добрая». В Минске наградили лучших медиков и победителей конкурса «Врач года»

Новости Беларуси. Все те, кто стоит на страже здоровья. В Минске накануне профессионального праздника наградили 17 лучших медиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце Республики. В зале собралось около 2 700 специалистов здравоохранения. Лучшие в своей сфере врачи и медицинские сестры получили почетные грамоты и нагрудные знаки. Также названы победители конкурса «Врач года».

Елена Ляшевич, главный врач 2-й городской клинической больницы:

Уровень медицины вообще в Республике Беларусь на высоком уровне. И мы гордимся нашими врачами, специалистами, что они могут давать знания и делиться опытом в международном формате.

Ольга Трубчик, врач-педиатр, заведующая инфекционным отделением № 7 городской детской инфекционной клинической больницы:

Я уже более 15 лет в этой профессии, для меня профессия врача самая добрая, светлая, гуманная. В преддверии этого праздника желаю всем медикам, их близким здоровья, счастья, светлого будущего.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

На сегодня ресурсы есть все. В три раза увеличено по сравнению с прошлым годом финансирование на текущие ремонты в наших учреждениях здравоохранения. В этом году сдастся ряд знаковых для системы не только города, но и страны объектов. Это корпусы 4-й, 5-й, 11-й клинических больниц, корпус трансплантации костного мозга. И аппарат ПЭТ-КТ – так называемая томотерапия всего тела в Минском научно-практическом центре хирургии. Совсем недавно детская 14-я поликлиника открыла свои двери. Строятся другие учреждения здравоохранения в нашем городе.