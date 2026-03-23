Основы доврачебной помощи освоят около 20 тыс. учащихся – как проходит акция «Запусти сердце»

Настасья Пинчук, корреспондент:

В Беларуси стартовал проект «Запусти сердце». Задача этой акции – дать детям азы доврачебной помощи. Освоить жизненно важные навыки, которые дадут пациенту шансы на жизнь до приезда врачей.

Всего 60 минут, которые решают многое. Медики называют это время золотым часом. Именно в этот период первая помощь максимально эффективная. Чтобы не растеряться в критический момент, нужны крепкие знания. Масштабная акция возвращается. С марта 2026 года десятиклассники всей страны принимают в ней участие.