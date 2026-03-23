Основы доврачебной помощи освоят около 20 тыс. учащихся – как проходит акция «Запусти сердце»

Настасья Пинчук, корреспондент:
В Беларуси стартовал проект «Запусти сердце». Задача этой акции – дать детям азы доврачебной помощи. Освоить жизненно важные навыки, которые дадут пациенту шансы на жизнь до приезда врачей.
Всего 60 минут, которые решают многое. Медики называют это время золотым часом. Именно в этот период первая помощь максимально эффективная. Чтобы не растеряться в критический момент, нужны крепкие знания. Масштабная акция возвращается. С марта 2026 года десятиклассники всей страны принимают в ней участие.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Совсем недавно была информация, которая известна в наших медицинских кругах. Когда оказавшиеся два рядом человека, владевшие сердечно-легочной реанимацией, увидев человека, который упал, помогли ему дожить до приезда скорой медицинской помощи. Этот человек остался жив. Мы сейчас работаем над Кодексом о здравоохранении. Вопросы оказания первой помощи мы тоже детализируем в Кодексе о здравоохранении для того, чтобы эта акция и другие обучающие мероприятия для граждан в целом вошли в такую системную основу.
В 2026 году основы доврачебной помощи освоят около 20 тысяч учащихся. Занятия проходят в медицинских университетах и колледжах на современных симуляционных тренажерах, а также в самих школах с использованием переносного оборудования.
Подробности в видео.