Могут ли пациенты из районов приехать лечиться в минские поликлиники и больницы? Ответила Елена Богдан

Медицинский фактор. Как обстоят дела в лечебных учреждениях? Хватает ли кадров и талончиков на прием к узким специалистам в регионах и какие перспективы у отечественной системы здравоохранения? На площадке ток-шоу «По существу» разобрали все системные диагнозы и изучим назначения.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

У нас есть республиканские центры на функциональной основе, их 42. Они расположены в организациях здравоохранения Минска, в Минской областной больнице, есть в Витебске. Туда пациенты с определенными заболеваниями не только могут приехать, но и должны быть направлены. Все эти заболевания четко прописаны. При открытии 42-й поликлиники главой государства было четко дано поручение. В Гродно это тоже прозвучало, что сегодня это все равно деньги нашей республики. Неважно, местный это бюджет, как он считается, республиканский это бюджет, это все равно деньги наши государственные. Гражданин имеет право. Но есть, естественно, порядок. Он должен прийти либо закрепиться в поликлинике. Вот мы сейчас с городом Минском закончили разработку этого поручения, реализацию этого поручения. Потому что понятно, что в Минске тоже есть свои пациенты. И чтобы не получилось, что они приедут и сядут в очередь, поэтому это с Минском отработано. Сейчас поручение, которое прозвучало в пятницу в Гродно, оно тоже будет отрабатываться. Сегодня все эти поручения мы тоже получили.

Второе. С чем приедет пациент? С плановой помощью или с какой-то экстренной? На сегодняшний момент 2,5 миллиона вызовов скорой медицинской помощи у нас есть. В Минске и в любом другом центре скорая помощь не спросит, где вы прописаны, она приедет. В любом случае отвезет пациента в ближайшую больницу или отвезет по профилю в то учреждение, где есть. Здесь вопросов тоже нет.

Государство ведь вложило достаточно большие деньги в развитие межрайонных центров. Их сегодня 16. Если у нас есть правило золотого часа, а это 70 минут, не более 80 минут при острых нарушениях мозгового кровообращения, то ехать в Минск – мы просто теряем с вами время. Для этого мы закупили оборудование, переобучили наших медицинских специалистов для того, чтобы эта помощь была оказана.

Мы берем областные больницы. Сегодня уровень Минской областной больницы, вот мы говорили о роботе. Я хочу, чтобы вы понимали, робот не сам оперирует. Сидит врач подготовленный. В Минской областной больнице сегодня есть тот же робот, который есть и в нашем МНПЦ, они достаточно активно оперируют. То есть сегодня уровень наших областных больниц ничуть не хуже, чем уровень учреждений города Минска. За исключением, конечно, хай-тековских высоких технологий.