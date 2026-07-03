Насколько белорусская система здравоохранения независима? Елена Богдан рассказала о достижениях врачей

Насколько белорусская система здравоохранения независима? Может ли она самостоятельно обеспечить граждан всем необходимым для сохранения жизни и здоровья?

В годы войны наши партизанские врачи совершали настоящее чудо – читайте подробности здесь. А сегодня белорусские врачи спасают жизнь уже на мировом уровне, делая сложнейшие операции и разрабатывая протоколы лечения

Когда отгремели парады, перед страной встали вопросы, от которых зависело само выживание нации: здоровье людей и хлеб на столе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать кратко о составляющих нашей системы. И тогда станет понятно, что мы можем существовать, оказывать медицинскую помощь. Первое – это выстроенная разноуровневая система. Мы максимально сохраняем ФАПы, сельское здравоохранение, больницы сестринского ухода, амбулатории врача общей практики, центральные районные больницы.

Мы идем в создание межрайонных центров. Сегодня таких 16, и 42 % высокотехнологичных вмешательств в стране выполняется в этих центрах. А это экстренная помощь тем, у кого острые нарушения мозгового кровообращения, острый коронарный синдром, инсульты, инфаркты. Это выстроенная система областных больниц. И сегодня технологии в них мало чему уступают республиканским центрам. И конечно, республиканские центры.

85-88 % лекарственных препаратов, которые сегодня отгружаются для нашего стационарного звена, – отечественного производства, каждых 9 из 10 проданных упаковок в наших аптеках – белорусского производства. Каждое третье изделие медицинского назначения, которое используется в стране, – белорусского производства.