В Латвии намерены закрыть десятки железнодорожных маршрутов из-за нехватки средств. Как заявили в руководстве железных дорог, сейчас отрасль финансируется лишь на 60 % от необходимого, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таких условиях обеспечивать ее нормальную работу невозможно. Особенно остро стоит вопрос обновления как минимум 500 километров контактной сети, которая находится в критическом состоянии. Электрификация железных дорог в Латвии проводилась в середине XX века, а средний срок службы опор и проводов составляет примерно 30-40 лет, поэтому в настоящее время почти 90 % из них намного превысили срок службы. Если в ближайшие несколько лет ситуация не изменится, то из соображений безопасности движение электропоездов придется вовсе прекратить.