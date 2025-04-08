Прямой эфир

Цены на нефть рухнули до самого низкого уровня за последние 4 года

08 апреля 2025 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цены на нефть рухнули до самого низкого уровня за последние четыре года. Баррель марки Brent торгуется ниже 63 долларов. Такой показатель в последний раз был четыре года назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на нефть рухнули до самого низкого уровня за последние 4 года-2

Снижение началось еще на прошлой неделе после введения США пошлин на импорт. С тех пор стоимость упала более чем на пятнадцать процентов. Дополнительное давление на рынок оказало решение Саудовской Аравии удешевить сырье для покупателей из Азии. Кроме того, обвал ускорился после решения ОПЕК увеличить объемы добычи. Инвесторы опасаются глобальной торговой войны, которая замедлит экономический рост и ограничит спрос на топливо.

# Экономика # Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
В ближайшее время мы планируем начать сборку наших тракторов МТЗ во Вьетнаме – Боровиков
02 апреля 2025 10:40

В ближайшее время мы планируем начать сборку наших тракторов МТЗ во Вьетнаме – Боровиков

Белорусская делегация работает во Вьетнаме – о чём договорились две страны? Рассказываем главное
01 апреля 2025 17:31

Белорусская делегация работает во Вьетнаме – о чём договорились две страны? Рассказываем главное

Белорусские предприятия представят свои продукты на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025»
01 апреля 2025 10:35

Белорусские предприятия представят свои продукты на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025»