Цены на нефть рухнули до самого низкого уровня за последние 4 года

Цены на нефть рухнули до самого низкого уровня за последние четыре года. Баррель марки Brent торгуется ниже 63 долларов. Такой показатель в последний раз был четыре года назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение началось еще на прошлой неделе после введения США пошлин на импорт. С тех пор стоимость упала более чем на пятнадцать процентов. Дополнительное давление на рынок оказало решение Саудовской Аравии удешевить сырье для покупателей из Азии. Кроме того, обвал ускорился после решения ОПЕК увеличить объемы добычи. Инвесторы опасаются глобальной торговой войны, которая замедлит экономический рост и ограничит спрос на топливо.