Британцы столкнулись с высоким риском потерять работу. Об этом говорится в отчете Королевского института персонала и развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным проведенного им исследования выяснилось, что число работодателей, желающих увеличить численность персонала в ближайшие три месяца, упало до рекордно низкого уровня. А вот количество компаний, планирующих провести массовые сокращения, напротив, растет. Об этом заявила каждая четвертая фирма. Причиной стали растущие расходы на производство, рабочую силу и политическая и экономическая неопределенность. Впрочем, специалисты института уже отметили тревожную тенденцию – количество претендентов на одну вакансию за несколько последних месяцев увеличилось в полтора раза.