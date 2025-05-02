Более 20% жителей ЕС сталкиваются с риском бедности – Евростат

Более 20 % жителей ЕС сталкиваются с риском бедности. Об этом говорится в отчете Евростата, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, в 2024 году резко снизились доходы и ухудшилось материальное положение почти у 94 миллионов человек в Евросоюзе. Чаще с бедностью сталкиваются жители Болгарии, Румынии, Греции, Испании, Литвы. Причиной ситуации стали экономические проблемы, одной из которых является высокий уровень государственного долга во многих странах и постоянный рост цен.