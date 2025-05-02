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Более 20% жителей ЕС сталкиваются с риском бедности – Евростат

02 мая 2025 06:21
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Более 20 % жителей ЕС сталкиваются с риском бедности. Об этом говорится в отчете Евростата, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20% жителей ЕС сталкиваются с риском бедности – Евростат-2

По данным ведомства, в 2024 году резко снизились доходы и ухудшилось материальное положение почти у 94 миллионов человек в Евросоюзе. Чаще с бедностью сталкиваются жители Болгарии, Румынии, Греции, Испании, Литвы. Причиной ситуации стали экономические проблемы, одной из которых является высокий уровень государственного долга во многих странах и постоянный рост цен.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис

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