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Поляки скоро не смогут получать качественную медпомощь из-за недостатка финансирования

22 мая 2025 10:39
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Поляки скоро не смогут получать качественную медицинскую помощь. Из-за недостатка финансирования и экономических проблем система здравоохранения страны медленно, но уверенно умирает. Об этом уже не стесняясь пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки скоро не смогут получать качественную медпомощь из-за недостатка финансирования-2

Польские больницы стремительно тонут в долгах, которые продолжают расти угрожающими темпами. На начало года обязательства лечебных учреждений превысили 8 миллиардов злотых, или почти 2 миллиарда евро. Это на 200 миллионов евро больше, чем год назад. Эксперты предупреждают о серьезном финансовом кризисе в здравоохранении. 

В самом тяжелом положении оказались районные больницы. По данным польского Минздрава, 66 % из них уже сталкиваются с проблемой выплаты зарплат медикам. В такой ситуации приходится экономить на содержании и ремонте зданий, не говоря уже о покупке нового оборудования. А порой – закрывать некоторые отделения. 

Поляки скоро не смогут получать качественную медпомощь из-за недостатка финансирования-4

Мирослав Шимайда, директор больницы города Тшчанка (Польша):
Мы вынуждены порой принимать пациентов, которые должны были быть госпитализированы в других городах.

Причина кризиса давно известна – рост цен на электричество и недостаток финансирования. Национальная ассоциация районных больниц написала открытое письмо премьеру Туску о выделении субсидий. Но ответа так и не получила. 

# Польша # Экономический кризис # Кризис в ЕС

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