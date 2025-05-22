Поляки скоро не смогут получать качественную медпомощь из-за недостатка финансирования

Поляки скоро не смогут получать качественную медицинскую помощь. Из-за недостатка финансирования и экономических проблем система здравоохранения страны медленно, но уверенно умирает. Об этом уже не стесняясь пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские больницы стремительно тонут в долгах, которые продолжают расти угрожающими темпами. На начало года обязательства лечебных учреждений превысили 8 миллиардов злотых, или почти 2 миллиарда евро. Это на 200 миллионов евро больше, чем год назад. Эксперты предупреждают о серьезном финансовом кризисе в здравоохранении.

В самом тяжелом положении оказались районные больницы. По данным польского Минздрава, 66 % из них уже сталкиваются с проблемой выплаты зарплат медикам. В такой ситуации приходится экономить на содержании и ремонте зданий, не говоря уже о покупке нового оборудования. А порой – закрывать некоторые отделения.