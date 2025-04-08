Больницы Британии из-за экономии намерены сократить более 150 тысяч рабочих мест

Финансовый кризис убивает систему здравоохранения Великобритании. Из-за катастрофической нехватки средств больницы королевства планируют сократить более 150 тысяч рабочих мест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем оказаться на улице могут не только менеджеры, технический персонал, но и медики. И это при том, что страна и так страдает от нехватки врачей.

Такие мрачные перспективы возникли в связи с новым поручением Национальной службы здравоохранения до конца года сократить расходы лечебных учреждений до 50 %. Такая шоковая экономия приведет к тому, что больницы не смогут устранить длительные задержки, с которыми сталкиваются пациенты при получении лечения. Ежегодно в Британии по этой причине погибает около 100 человек. Уже сейчас система здравоохранения страны не справляется с оказанием медпомощи больным из-за дефицита врачей. Они массово увольняются из-за возросшей нагрузки, низких зарплат.