Более 60% поляков боятся, что их финансовое положение ухудшилось – соцопрос

Почти 60 % респондентов считают, что их финансовое положение за последний год ухудшилось. Еще 44 % рассказали, что, несмотря на стабильный доход, опасаются, что он снизится. Более половины опрошенных поляков вынуждены откладывать деньги, чтобы сделать крупную покупку, так как их средств хватает только на удовлетворение базовых потребностей. Они рассказали, что для того, чтобы выжить, вынуждены брать рассрочки, займы, кредиты или брать деньги в долг.