Страх перед будущим испытывают граждане не только Латвии, но и Великобритании. Здесь власти порекомендовали людям собрать «тревожный чемоданчик» на три дня и из-за угрозы атак на инфраструктуру и перебоев с электричеством, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство, как и вся Европа, вновь ссылается на иллюзорную атаку со стороны России.

Однако эксперты сообщают, что все-таки истинным поводом для экстренного сбора запасов стало удручающее состояние энергосектора Великобритании. Возникшая зависимость от импорта и отказ от угля в угоду «зеленым» подкосила страну, которая едва избежала масштабных отключений зимой. Тем не менее, кошмарные призывы европейских властей готовиться к войне с Россией, уже ползут по всему еврорегиону. Так, Финляндия, Латвия, Эстония и Швеция начали раздавать инструкции по выживанию, Польша продает готовые тревожные чемоданчики на полках супермаркетов, а в Германии МВД создаст программы подготовки школьников на случай войны. Подобные инициативы созвучны недавно опубликованной стратегии Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации.