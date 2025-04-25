Минэкономики ФРГ понизило прогноз роста экономики до нулевого на 2025 год

Министерство экономики ФРГ понизило прогноз роста на нынешний год до нуля. Ведомство также прогнозирует увеличение безработицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что ВВП будет стагнировать. Аналитики отмечают, что впервые в современной истории Германии экономический рост не будет наблюдаться три года подряд. В министерстве считают, что экономика страны находится в трудном положении. По оценкам, обычное весеннее восстановление на рынке труда будет слабым, учитывая сохраняющиеся негативные перспективы.