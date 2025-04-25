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Минэкономики ФРГ понизило прогноз роста экономики до нулевого на 2025 год

25 апреля 2025 06:35
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Министерство экономики ФРГ понизило прогноз роста на нынешний год до нуля. Ведомство также прогнозирует увеличение безработицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики ФРГ понизило прогноз роста экономики до нулевого на 2025 год-2

Предполагается, что ВВП будет стагнировать. Аналитики отмечают, что впервые в современной истории Германии экономический рост не будет наблюдаться три года подряд. В министерстве считают, что экономика страны находится в трудном положении. По оценкам, обычное весеннее восстановление на рынке труда будет слабым, учитывая сохраняющиеся негативные перспективы.

# Экономический кризис # Новости Германии

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