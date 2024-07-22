Арина Соболенко сохранила третью позицию в рейтинге WTA

По традиции в понедельник утром обновились мужская и женская теннисные генеральные классификации. У девушек Арина Соболенко сохранила третью позицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В женской табели о рангах с солидным преимуществом лидирует полька Ига Швентек. На втором месте расположилась американка Коко Гауфф.

Виктория Азаренко также осталась при своих. Она 20-я ракетка планеты. Успех в Венгрии позволил Александре Саснович подняться на 30 строк и стать 104-й. Эвелина Ласкевич разменяла 42 позиции, обосновавшись на 379-м месте.

Что касается мужчин, то в первой десятке только одно изменение. Каспер Рууд и Андрей Рублев поменялись местами. Теперь выше норвежец. Он 8-й. На вершине мужского рейтинга находится итальянец Янник Синнер. Серб Новак Джокович – второй. Замыкает тройку сильнейших испанец Карлос Алькарас. Что до белорусов, то лучшим значится Егор Герасимов, спортсмен занимает 253-ю строку. Вторым следует Николай Голяк. Его позиция 379-я.