Егор Герасимов потерпел поражение в первом круге турнира WTA-75 во Франции

Егор Герасимов неудачно сыграл на теннисном турнире WTA-75 во французском Сен-Брие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский теннисист в первом круге практически провалил игру, взяв лишь два гейма. Герасимов потерпел поражение от Антуана Эскофье из Франции со счетом 2:6, 0:6. Отметим, соперник уступал нашему спортсмену около сотни пунктов в рейтинге.