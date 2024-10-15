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Егор Герасимов потерпел поражение в первом круге турнира WTA-75 во Франции

15 октября 2024 19:51
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Егор Герасимов неудачно сыграл на теннисном турнире WTA-75 во французском Сен-Брие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Герасимов потерпел поражение в первом круге турнира WTA-75 во Франции-1

Белорусский теннисист в первом круге практически провалил игру, взяв лишь два гейма. Герасимов потерпел поражение от Антуана Эскофье из Франции со счетом 2:6, 0:6. Отметим, соперник уступал нашему спортсмену около сотни пунктов в рейтинге.

# Теннис # Егор Герасимов

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