После победы на US Open Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

После победы на US Open Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Первая – полька Ига Швентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После победы на US Open Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Первая – полька Ига Швентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктория Азаренко поднялась на одну строку и теперь занимает 19-е место. Александра Саснович находится на 103-й позиции. Алена Фалей – 207-я. Ирина Шиманович – на 212-й строке.
В мужском рейтинге укрепил лидерство итальянец Янник Синнер. В топ-5 произошли серьезные изменения. Представитель Германии Александр Зверев поднялся на второе место. Испанец Карлос Алькарас сохранил третью позицию. Серб Новак Джокович – четвертый. На пятом месте – россиянин Даниил Медведев. Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов на 257-м месте.