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После победы на US Open Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

09 сентября 2024 14:46
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После победы на US Open Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Первая – полька Ига Швентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После победы на US Open Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA-1

Виктория Азаренко поднялась на одну строку и теперь занимает 19-е место. Александра Саснович находится на 103-й позиции. Алена Фалей – 207-я. Ирина Шиманович – на 212-й строке.

В мужском рейтинге укрепил лидерство итальянец Янник Синнер. В топ-5 произошли серьезные изменения. Представитель Германии Александр Зверев поднялся на второе место. Испанец Карлос Алькарас сохранил третью позицию. Серб Новак Джокович – четвертый. На пятом месте – россиянин Даниил Медведев. Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов на 257-м месте.

# Арина Соболенко # Теннис # Виктория Азаренко # Егор Герасимов

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