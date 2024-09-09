После победы на US Open Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

Соболенко и Синнер стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в одиночных разрядах

Синнер и Соболенко ранее синхронно выиграли первый из двух хардовых турниров Большого шлема – Australian Open. Это всего второй случай в истории, когда одна и та же пара одиночников побеждает на обоих турнирах Большого шлема в сезоне на харде.