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Саснович завершила борьбу на турнире в Риме, а Герасимов пробился в финал в Китае

11 мая 2024 17:34
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Александра Саснович завершила борьбу на турнире категории 1 000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович завершила борьбу на турнире в Риме, а Герасимов пробился в финал в Китае-1

В соперницах у белоруски, занимающей 113-е место мирового рейтинга, была представительница Германии Анжелик Кербер, идущая 331-й. Несмотря на разницу в классе, ход матча складывался в пользу оппонентки. Она без особых усилий оставила за собой первую партию и сумела отыграться во второй. Александра вела – 5:2, но затем потеряла концентрацию и делала много ошибок. Саснович не реализовала три сетбола, в том числе два на своей подаче. Судьба отрезка решилась на тай-брейке, где увереннее выглядела Кербер. Как итог поражение – 3:6; 6:7.

Накануне в третий круг соревнований пробились еще две белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Поединки за выход в 1/8 финала они проведут завтра, 12 мая.

Саснович завершила борьбу на турнире в Риме, а Герасимов пробился в финал в Китае-4

Егор Герасимов пробился в финал турнира категории 75 в китайском Уси. В матче 1/2 финала белорус нанес поражение Алимбеку Качмазову из России. И это несмотря на то, что в рейтинге соперник выше более чем на 50 позиций. Первый сет Егор отдал практически без борьбы – 1:6, однако в последующих двух был значительно сильнее оппонента – 6-3, 6-4. В титульном поединке Герасимов встретится с хозяином кортов Бу Юнчаокете.

# Теннис # Егор Герасимов # Александра Саснович

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