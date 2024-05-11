Саснович завершила борьбу на турнире в Риме, а Герасимов пробился в финал в Китае

В соперницах у белоруски, занимающей 113-е место мирового рейтинга, была представительница Германии Анжелик Кербер, идущая 331-й. Несмотря на разницу в классе, ход матча складывался в пользу оппонентки. Она без особых усилий оставила за собой первую партию и сумела отыграться во второй. Александра вела – 5:2, но затем потеряла концентрацию и делала много ошибок. Саснович не реализовала три сетбола, в том числе два на своей подаче. Судьба отрезка решилась на тай-брейке, где увереннее выглядела Кербер. Как итог поражение – 3:6; 6:7.

Накануне в третий круг соревнований пробились еще две белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Поединки за выход в 1/8 финала они проведут завтра, 12 мая.