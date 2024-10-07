Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Изменений в первой тройке у женщин не произошло. Арина Соболенко остается на второй позиции. Однако сократилось отставание от лидера Иги Швентек из Польши – теперь разница составляет более 1 тысячи очков. Виктория Азаренко поднялась на две строчки и занимает 21-е место. У Александры Саснович минус один пункт, и отныне белоруска 131-я. Алена Фалей занимает 229-ю позицию, следом расположилась Ирина Шиманович.
Что касается мужчин, то лучший из представителей нашей страны Егор Герасимов находится на 304-й строчке. И у него серьезный регресс: минус 36 пунктов. На вершине рейтинга итальянец Янник Синнер.