Прямой эфир

Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы

07 октября 2024 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы-2

Изменений в первой тройке у женщин не произошло. Арина Соболенко остается на второй позиции. Однако сократилось отставание от лидера Иги Швентек из Польши – теперь разница составляет более 1 тысячи очков. Виктория Азаренко поднялась на две строчки и занимает 21-е место. У Александры Саснович минус один пункт, и отныне белоруска 131-я. Алена Фалей занимает 229-ю позицию, следом расположилась Ирина Шиманович. 

Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы-4

Что касается мужчин, то лучший из представителей нашей страны Егор Герасимов находится на 304-й строчке. И у него серьезный регресс: минус 36 пунктов. На вершине рейтинга итальянец Янник Синнер. 

# Арина Соболенко # Егор Герасимов # Теннис # Александра Саснович

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2025
07 октября 2024 19:18

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2025

«Минчанка» проиграла «Ленинградке» в матче российской волейбольной Суперлиги
07 октября 2024 13:40

«Минчанка» проиграла «Ленинградке» в матче российской волейбольной Суперлиги

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 взяла серебро в ЕКЛ
07 октября 2024 12:09

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 взяла серебро в ЕКЛ