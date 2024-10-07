Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы

Изменений в первой тройке у женщин не произошло. Арина Соболенко остается на второй позиции. Однако сократилось отставание от лидера Иги Швентек из Польши – теперь разница составляет более 1 тысячи очков. Виктория Азаренко поднялась на две строчки и занимает 21-е место. У Александры Саснович минус один пункт, и отныне белоруска 131-я. Алена Фалей занимает 229-ю позицию, следом расположилась Ирина Шиманович.