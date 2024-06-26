Прямой эфир

Егор Герасимов с поражения стартовал на теннисном турнире в Милане

26 июня 2024 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Егор Герасимов с поражения стартовал на челлендже в Милане. В поединке 1/16 финала соперником белоруса стал представитель Италии Федерико Гайо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов с поражения стартовал на теннисном турнире в Милане-1

Отечественный теннисист опережал своего оппонента в рейтинге почти на 150 пунктов. Тем не менее первый сет Егор проиграл, а вот во втором уже был значительно сильнее. Судьба поединка решилась в третьей и решающей партии, где удача сопутствовала хозяину кортов. Как итог – поражение белоруса со счетом 3:6, 6:1, 3:6.

# Теннис # Егор Герасимов

Другие новости рубрики

Все новости
Владислав Колячонок подписал контракт с «Ютой»
26 июня 2024 12:59

Владислав Колячонок подписал контракт с «Ютой»

Англия, Дания и Словения вышли в плей-офф ЧЕ по футболу
26 июня 2024 12:58

Англия, Дания и Словения вышли в плей-офф ЧЕ по футболу

Аргентина обыграла Чили в матче Кубка Америки по футболу
26 июня 2024 07:16

Аргентина обыграла Чили в матче Кубка Америки по футболу