Егор Герасимов с поражения стартовал на теннисном турнире в Милане

Егор Герасимов с поражения стартовал на челлендже в Милане. В поединке 1/16 финала соперником белоруса стал представитель Италии Федерико Гайо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный теннисист опережал своего оппонента в рейтинге почти на 150 пунктов. Тем не менее первый сет Егор проиграл, а вот во втором уже был значительно сильнее. Судьба поединка решилась в третьей и решающей партии, где удача сопутствовала хозяину кортов. Как итог – поражение белоруса со счетом 3:6, 6:1, 3:6.