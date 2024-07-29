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Теннис. Арина Соболенко сохранила третью позицию мирового рейтинга

29 июля 2024 10:43
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Международные теннисные федерации представили обновленные рейтинги. Белоруска Арина Соболенко сохранила третью позицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко сохранила третью позицию мирового рейтинга-1

По-прежнему лидерство удерживает полька Ига Швентек. Американка Корри Гауф – вторая. Виктория Азаренко осталась при своих – она 20-я. Александра Саснович поднялась на три позиции и теперь занимает 101-е место. Алена Фалей – 188-я.

В мужском рейтинге лидер остался прежним – это итальянец Янник Синнер. Серб Новак Джокович – второй. Замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов располагается на 253-й позиции.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Егор Герасимов # Виктория Азаренко

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