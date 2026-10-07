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Новости по тегу #Драка депутатов

Депутаты правящей и оппозиционной партий подрались в парламенте Армении
07 октября 2026 06:31

Депутаты правящей и оппозиционной партий подрались в парламенте Армении

Принятие бюджета в парламенте Турции закончилось массовой дракой депутатов
22 декабря 2025 11:09

Принятие бюджета в парламенте Турции закончилось массовой дракой депутатов

Дракой и большим скандалом закончилось заседание парламента Мексики
28 августа 2025 10:56

Дракой и большим скандалом закончилось заседание парламента Мексики

Болгарские депутаты устроили драку в парламенте из-за перехода страны на евро
05 июня 2025 10:35

Болгарские депутаты устроили драку в парламенте из-за перехода страны на евро

Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания
16 июля 2021 16:19

Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания

Из-за нелестной шутки. В Верховной раде Украины подрались депутаты
17 июня 2021 11:23

Из-за нелестной шутки. В Верховной раде Украины подрались депутаты

В парламенте Уганды депутаты подрались, выясняя, кто из них вооружен
28 сентября 2017 08:45

В парламенте Уганды депутаты подрались, выясняя, кто из них вооружен

19 марта 2013 09:48

Верховная Рада Украины снова начала работу с драки

В Украине оппозиционные депутаты заблокировали работу нового Парламента
07 февраля 2013 07:01

В Украине оппозиционные депутаты заблокировали работу нового Парламента

Очередная драка в Верховной Раде Украины. 13 декабря там выбирали спикера Парламента
13 декабря 2012 13:41

Очередная драка в Верховной Раде Украины. 13 декабря там выбирали спикера Парламента

Янукович подписал закон о статусе русского языка в Украине
08 августа 2012 16:43

Янукович подписал закон о статусе русского языка в Украине

Очередная массовая драка в украинском парламенте: депутату разбили лицо
17 декабря 2010 15:56

Очередная массовая драка в украинском парламенте: депутату разбили лицо