Новости по тегу #Драка депутатов

Конфликт разгорелся во время выступления представителя оппозиции. Председатель собрания отключил микрофон, мотивировав это тем, что высказывания вышли за рамки повестки.
Поводом для агрессии стала реплика оппозиционного политика, который обвинил министра семьи и социальной политики в том, что ее дети якобы учатся за границей.
За весьма своеобразной деятельностью народных избранников в прямом эфире могли наблюдать миллионы людей.
Зачинщиками стали представители партии «Возрождение», которые выступают против отмены национальной валюты.
Депутаты фракции Блока Юлии Тимошенко обратились в ведомство с требованием привлечь к ответственности представителей Партии регионов. По их мнению, именно регионалы — зачинщики потасовки.
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