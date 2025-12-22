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Принятие бюджета в парламенте Турции закончилось массовой дракой депутатов

22 декабря 2025 11:09
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Турецкий парламент в очередной раз напомнил, что политические аргументы иногда заканчиваются там, где начинаются кулаки. Во время принятия бюджета на 2026-й год депутаты массово сцепились в зале Генассамблеи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятие бюджета в парламенте Турции закончилось массовой дракой депутатов-2

Поводом для агрессии стала реплика оппозиционного политика, который обвинил министра семьи и социальной политики в том, что ее дети якобы учатся за границей. Сопартийцы оскорбленной начали бросаться резкими словами в сторону оппонентов. Однако локальная перепалка быстро переросла в схватку «стенка на стенку». Разнимать народных избранников пришлось коллегам. После короткой паузы участники драки вернулись на свои места и проголосовали за бюджет.

# Драка депутатов # Турция # Массовая драка

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