Янукович подписал закон о статусе русского языка в Украине

Новости Украины. Президент Украины Виктор Янукович в среду подписал закон об основах государственной языковой политики, укрепляющий статус русского языка в регионах, одновременно обязав чиновников создать группу для внесения изменений в вызвавший споры документ, в частности, предлагается обеспечить «всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории государства».

Напомним, 3 июля Верховная рада приняла закон о статусе языков.

Далее идет архивный материал за 8 июля из программы «Неделя» на СТВ.

Пожалуй, главный вопрос недели в Киеве был «вы пишете ЙО или И»... Голосование в раде прошло в привычном для Украины режиме: марш-бросок к трибуне сделала оппозиция - в знак несогласия с выдвинутым законопроектом. А вот те, кто голосовал «За», совершили марш-бросок к кнопкам.

Закон приняли — оппозиция и опомниться не успела. Чуть позже спикер фракции Партии Регионов в красках описал подробности политической борьбы.

Михаил Чечетов, Народный депутат Украины, официальный представитель фракции Партии Регионов:

Оцените красоту игры! Мы их развели как котят!

Противники расширения прав русского языка рассчитывали, что закон будут рассматривать позже. Но идти в политический бой за украинский язык собирались — как несколько недель назад — врукопашную.

Новый закон еще не вступил в силу, а страна уже забурлила. Европейская площадь в Киеве, Украинский Дом. В среду утром здесь должен был давать пресс-конференцию Виктор Янукович. Во вторник вечером лестницы Украинского дома заняли оппозиционеры и объявили голодовку. Уже через полчаса после голосования оппозиционеры заблокировали подступы к Украинскому Дому в центре Киева.

Вячеслав Кириленко, Народный депутат Украины, Фракция НУНС:

Наш выход — идти на улицу и высказывать свою позицию. Свою позицию против политического бандитизма.

Они надели повязки «Голодаю» и оккупировали здания. В результате была отменена пресс-конференция для тысячи журналистов.

Если новый закон подпишет Президент, русский язык получит статус равный с государственным украинским на половине территории Украины. На западе, на Закарпатье, статус еще одного официального языка получат венгерский и румынский. На Юго-Западе, в Черновицкой области к румынскому добавится молдавский. Далее в Одесской области – очки набирают болгарский и гагаузский языки. В Крыму будут защищать крымско-татарский язык, хотя более семидесяти процентов населения все равно в быту говорит по-русски. Только украинский язык широко используется лишь в двенадцати из двадцати семи областей. Но этот закон — до Януковича — должен сначала подписать спикер парламента Владимир Литвин. Процедура техническая, и никогда проблем не было. Но на этот раз формальная подпись под законом может стоить спикеру политической карьеры. Он идет на выборы в украиноязычном регионе. Поэтому спикер решил сыграть в свою игру и подал в отставку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Томенко, Вице-спикер Верховной рады, Фракция «Блок Юлии Тимошенко»:

Мы не признаем результатов этого голосования, и все нормальные люди в этой стране считают, что Владимир Литвин не подпишет этот законопроект, потому что он тоже тогда будет нести ответственность за фальсификацию.

Александр Ефремов, Глава фракции Партии Регионов Украины:

Спикер парламента подписывает и немедленно передает президенту на подписание соответствующий закон. Каких-то норм, которые давали бы право спикеру парламента не подписывать закон, проголосованный в зале, просто нет. В данном случае будут судебные процедуры и соответствующие решения по данному вопросу.

В министерстве финансов Украины уже стали подсчитывать: только на перевод с украинского на региональные языки документации, учебников, табличек и штампов уйдет около 2 миллиардов долларов. Но в Партии регионов говорят, что права граждан на свой язык — дороже.