Верховная Рада Украины снова начала работу с драки

Новости Украины. Верховная Рада Украины начала работу с драки. Выяснить отношения силовым методом у трибуны парламента решили депутаты из фракций «Свобода» и «Партии регионов».

Драке предшествовало выступление на трибуне лидера фракции партии регионов, который говорил на русском языке. После чего последовала жесткая реакция со стороны националистов.

Драться на данный момент депутаты перестали, но не расходятся. Председатель Верховной Рады объявил перерыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.