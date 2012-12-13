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Очередная драка в Верховной Раде Украины. 13 декабря там выбирали спикера Парламента

13 декабря 2012 13:41
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Новости Украины. В Верховной раде Украины продолжают кипеть страсти. 13 декабря депутаты с боем избрали спикера парламента. Перед процедурой голосования украинские законодатели подрались прямо возле главной трибуны. Все-таки выборы состоялись.

Возглавил парламент заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак. Его кандидатуру поддержали 250 депутатов при необходимом минимуме в 226. Преимущественно за него проголосовали члены фракции «Партии регионов», Коммунистической партии и часть внефракционных депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Драка депутатов

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