Очередная драка в Верховной Раде Украины. 13 декабря там выбирали спикера Парламента

Новости Украины. В Верховной раде Украины продолжают кипеть страсти. 13 декабря депутаты с боем избрали спикера парламента. Перед процедурой голосования украинские законодатели подрались прямо возле главной трибуны. Все-таки выборы состоялись.

Возглавил парламент заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак. Его кандидатуру поддержали 250 депутатов при необходимом минимуме в 226. Преимущественно за него проголосовали члены фракции «Партии регионов», Коммунистической партии и часть внефракционных депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.