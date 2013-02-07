В Украине оппозиционные депутаты заблокировали работу нового Парламента

Новости Украины. Работа нового Парламента Украины парализована. Начало сессии блокируют оппозиционные депутаты, в частности представители партии известного боксера Виталия Кличко. Особо отчаянные даже ночуют возле трибуны и президиума.

Главное требование – введение системы персонального голосования, чтобы народные избранники не могли нажимать кнопки за своих отсутствующих коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По украинскому законодательству, если парламент не заработает в течение 30 дней, то президент имеет право на его роспуск. В связи с чем многие наблюдатели даже не исключают силового разблокирования Верховной Рады.