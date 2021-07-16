Прямой эфир

Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания

16 июля 2021 16:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь жители страны и те, кто претендует на получение гражданства, должны сдавать экзамен на уровень владения украинским.

Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания-1

Коснулись новые нормы также сферы культуры. Все развлекательные мероприятия и экскурсии разрешено проводить лишь на государственном языке. Фильмы и сериалы также должны быть дублированы или переозвучены.

Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания-4

Татьяна Савчик, СТВ:
Документ приняла Верховная рада, которая 16 июля снова стала центром конфликта. Депутаты устроили драку во время заседания. На этот раз участниками потасовки стали представитель «Батьківщины» Вадим Ивченко и Николай Сольский от партии «Слуга народа». Что они не поделили, так и остается загадкой.

# Драка депутатов # Вадим Ивченко # Николай Сольский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси выразил соболезнования народу Германии в связи с жертвами наводнения
16 июля 2021 16:14

Президент Беларуси выразил соболезнования народу Германии в связи с жертвами наводнения

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»
16 июля 2021 14:44

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести
16 июля 2021 14:44

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести