Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания
Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь жители страны и те, кто претендует на получение гражданства, должны сдавать экзамен на уровень владения украинским.
Коснулись новые нормы также сферы культуры. Все развлекательные мероприятия и экскурсии разрешено проводить лишь на государственном языке. Фильмы и сериалы также должны быть дублированы или переозвучены.
Татьяна Савчик, СТВ:
Документ приняла Верховная рада, которая 16 июля снова стала центром конфликта. Депутаты устроили драку во время заседания. На этот раз участниками потасовки стали представитель «Батьківщины» Вадим Ивченко и Николай Сольский от партии «Слуга народа». Что они не поделили, так и остается загадкой.