Дракой и большим скандалом закончилось заседание парламента Мексики

Началось все с того, что главе оппозиционной партии не понравилось, что его коалиции не дали выступить во время дебатов о присутствии иностранных войск в Мексике. В конце заседания он подошел к спикеру парламента требуя справедливости. Депутата даже не остановило то, что уже зазвучал гимн. Под его звуки он стал просто избивать своего обидчика и так вошел в кураж, что наносил удары и тем, кто решил вступиться за главу парламента.

Все это происходило во время прямой трансляции национального телевидения. Теперь темпераментному политику грозят неприятности. Парламентарии заявили, что подадут уголовную жалобу и потребуют лишить его депутатского мандата за неподобающее поведение и полное неуважение к государственным символам.