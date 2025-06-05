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Болгарские депутаты устроили драку в парламенте из-за перехода страны на евро

05 июня 2025 10:35
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А вот болгарские депутаты и вовсе решили сорвать заседание парламента. Обсуждение вопроса перехода страны на евро переросло в драку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгарские депутаты устроили драку в парламенте из-за перехода страны на евро-2

Зачинщиками стали представители партии «Возрождение», которые выступают против отмены национальной валюты. Они не нашли более весомых аргументов в споре с оппонентами. Вначале депутаты заблокировали трибуну, а затем и вовсе перешли к прямому рукоприкладству. Накануне Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года, что сделает Болгарию 21-й страной, присоединившейся к еврозоне.

# Драка депутатов

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