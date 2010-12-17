Очередная массовая драка в украинском парламенте: депутату разбили лицо

Депутаты фракции Блока Юлии Тимошенко обратились в ведомство с требованием привлечь к ответственности представителей Партии регионов. По их мнению, именно регионалы — зачинщики потасовки.

Драка между парламентариями в Верховной Раде Украины произошла накануне. Депутаты от правящей Региональной партии силой разблокировали двери в президиум, после того как оппозиция целый день их удерживала и таким образом блокировала работу парламента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Потасовка продолжалась недолго, однако в ход пошли стулья. Несколько народных избранников получили серьезные травмы.