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Очередная массовая драка в украинском парламенте: депутату разбили лицо

17 декабря 2010 15:56
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Депутаты фракции Блока Юлии Тимошенко обратились в ведомство с требованием привлечь к ответственности представителей Партии регионов. По их мнению, именно регионалы — зачинщики потасовки.

Драка между парламентариями в Верховной Раде Украины произошла накануне. Депутаты от правящей Региональной партии силой разблокировали двери в президиум, после того как оппозиция целый день их удерживала и таким образом блокировала работу парламента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Потасовка продолжалась недолго, однако в ход пошли стулья. Несколько народных избранников получили серьезные травмы.

Очередная массовая драка в украинском парламенте: депутату разбили лицо-1
Очередная массовая драка в украинском парламенте: депутату разбили лицо-2
Очередная массовая драка в украинском парламенте: депутату разбили лицо-3
Очередная массовая драка в украинском парламенте: депутату разбили лицо-4
# происшествия # Фотофакт # Драка депутатов

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