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В парламенте Уганды депутаты подрались, выясняя, кто из них вооружен

28 сентября 2017 08:45
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Новости Японии. За всю историю страны такое случается всего лишь в четвертый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парламенте Уганды депутаты подрались, выясняя, кто из них вооружен-1

Указ монарха зачитали на заседании палаты представителей. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что такие меры необходимы, чтобы заручиться поддержкой населения и провести желаемую экономическую политику. Кроме того, нерешенным остается вопрос с КНДР и проводимыми ею испытаниями, в том числе ядерного оружия.

# Фотофакт # Драка депутатов

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