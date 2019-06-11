Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог
Фудкорты на свежем воздухе – новое слово в культуре потребления. Не так давно и в белорусской столице появилось арт-пространство, где можно не только отведать гастрономический сет, но и погрузиться в атмосферу городского чилла. Открытым остается вопрос: можно ли, питаясь фуд-поинтами с колес, оставаться стройным, а главное здоровым?
Ксения Замулко, корреспондент:
Марта, я вам предлагаю такую игру: давайте пройдемся по фудтракам. Давайте вы мне выберите здесь самую вредную еду и самую полезную, и мы ее попробуем.
Марта Марудова, диетолог:
Давайте.
Вкусные предложения на фудкорте нас приятно удивляют: мясо на открытом огне, овощи, домашние лимонады – рай для следящих за фигурой и уровнем холестерина. Отыскать калорийную бомбу в этом роге изобилия не так-то просто, но у нас получается.
Сколько здесь примерно калорий?
Марта Марудова:
Здесь очень много! Я думаю, что здесь 500 как минимум без соуса, с соусом потянет еще больше на 200-300 ккал. Очень много!
Сколько человек должен съедать в день?
Марта Марудова:
Средняя норма взрослого мужчины, которому не нужно снижать вес, средне подвижный – 2000 ккал в день. Поэтому можем приблизительно прикинуть, что у взрослой, молодой без всяких хронических заболеваний девушки норма чуть пониже. Таким небольшим перекусом треть нормы вы уже употребили, поэтому можете забыть про обед, ужин, полдник.
Вкусно, быстро и совсем не полезно – примерно 700 калорий. Наш эксперт уверена – максимум через час после такого приема пищи снова проснется голод.
Марта Марудова:
Я выбираю мякоть бедра цыпленка и теплый салат-гриль. Пахнет очень вкусно! Это все сделано на открытом огне прямо при нас, свежее. Вот это мечта диетолога.
Утро, проведенное на фудкорте доказывает: даже на бегу можно заботиться о своем здоровье. Главное, не забывать о гигиене. Ведь на свежем воздухе главный враг отнюдь не еда, а грязные руки.