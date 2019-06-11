Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог

Фудкорты на свежем воздухе – новое слово в культуре потребления. Не так давно и в белорусской столице появилось арт-пространство, где можно не только отведать гастрономический сет, но и погрузиться в атмосферу городского чилла. Открытым остается вопрос: можно ли, питаясь фуд-поинтами с колес, оставаться стройным, а главное здоровым?

Ксения Замулко, корреспондент:

Марта, я вам предлагаю такую игру: давайте пройдемся по фудтракам. Давайте вы мне выберите здесь самую вредную еду и самую полезную, и мы ее попробуем.

Марта Марудова, диетолог:

Давайте. Вкусные предложения на фудкорте нас приятно удивляют: мясо на открытом огне, овощи, домашние лимонады – рай для следящих за фигурой и уровнем холестерина. Отыскать калорийную бомбу в этом роге изобилия не так-то просто, но у нас получается.

Сколько здесь примерно калорий? Марта Марудова:

Здесь очень много! Я думаю, что здесь 500 как минимум без соуса, с соусом потянет еще больше на 200-300 ккал. Очень много!

Сколько человек должен съедать в день? Марта Марудова:

Средняя норма взрослого мужчины, которому не нужно снижать вес, средне подвижный – 2000 ккал в день. Поэтому можем приблизительно прикинуть, что у взрослой, молодой без всяких хронических заболеваний девушки норма чуть пониже. Таким небольшим перекусом треть нормы вы уже употребили, поэтому можете забыть про обед, ужин, полдник.

Вкусно, быстро и совсем не полезно – примерно 700 калорий. Наш эксперт уверена – максимум через час после такого приема пищи снова проснется голод. Марта Марудова:

Я выбираю мякоть бедра цыпленка и теплый салат-гриль. Пахнет очень вкусно! Это все сделано на открытом огне прямо при нас, свежее. Вот это мечта диетолога.