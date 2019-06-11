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Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог

11 июня 2019 07:54
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Фудкорты на свежем воздухе – новое слово в культуре потребления. Не так давно и в белорусской столице появилось арт-пространство, где можно не только отведать гастрономический сет, но и погрузиться в атмосферу городского чилла. Открытым остается вопрос: можно ли, питаясь фуд-поинтами с колес, оставаться стройным, а главное здоровым?

Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог -1

Ксения Замулко, корреспондент:
Марта, я вам предлагаю такую игру: давайте пройдемся по фудтракам. Давайте вы мне выберите здесь самую вредную еду и самую полезную, и мы ее попробуем.

Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог -4

Марта Марудова, диетолог:
Давайте.

Вкусные предложения на фудкорте нас приятно удивляют: мясо на открытом огне, овощи, домашние лимонады – рай для следящих за фигурой и уровнем холестерина. Отыскать калорийную бомбу в этом роге изобилия не так-то просто, но у нас получается.

Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог -7

Сколько здесь примерно калорий?

Марта Марудова:
Здесь очень много! Я думаю, что здесь 500 как минимум без соуса, с соусом потянет еще больше на 200-300 ккал. Очень много!

Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог -10

Сколько человек должен съедать в день?

Марта Марудова:
Средняя норма взрослого мужчины, которому не нужно снижать вес, средне подвижный – 2000 ккал в день. Поэтому можем приблизительно прикинуть, что у взрослой, молодой без всяких хронических заболеваний девушки норма чуть пониже. Таким небольшим перекусом треть нормы вы уже употребили, поэтому можете забыть про обед, ужин, полдник.

Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог -13

Вкусно, быстро и совсем не полезно – примерно 700 калорий. Наш эксперт уверена – максимум через час после такого приема пищи снова проснется голод.

Марта Марудова:
Я выбираю мякоть бедра цыпленка и теплый салат-гриль. Пахнет очень вкусно! Это все сделано на открытом огне прямо при нас, свежее. Вот это мечта диетолога.

Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог -16

Утро, проведенное на фудкорте доказывает: даже на бегу можно заботиться о своем здоровье. Главное, не забывать о гигиене. Ведь на свежем воздухе главный враг отнюдь не еда, а грязные руки.

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Диетическое питание

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