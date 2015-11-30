Составляем правильное меню для ребенка вместе с диетоологом Мариной Поповой

В этой замечательной семье все сбалансировано. Татьяна – молодая мамочка двух детишек и очень ответственно подходит к домашнему рациону питания.

Однако есть такие коварные продукты, которые большинство мам считают полезными. На самом деле – лучше исключать их из рациона ребенка и сильно ограничивать их в количестве. Татьяна знает о них не понаслышке.

Манная каша. От нее дети только поправляются. Лучше заменить ее на рисовую, овсяную кашу.

В том числе лучше ограничить количество оливкового масла в пище ребенка. В 10 граммах продуктах содержится 90 килокалорий. Потому не стоит удивляться тому факту, что малыш ест полезное, но все равно прибавляет в весе.

Натуральный йогурт сам по себе очень полезен. Однако проблема заключается в том, что из-за его кислоты потреблять напиток в чистом виде не могут и не хотят не только дети, но и даже взрослые.

Чай. Казалось бы, тонизирующий продукт, но при высокой крепости и чай, и кофе из-за содержания кофеина могут повлечь за собой серьезные проблемы расстройства сна и частичное или полное истощение нервной системы.

Пальмовое масло сегодня встречается и в косметике, и в кулинарии. Увы, это происходит не оттого, что оно полезное, а от того, что оно дешевое.

Помните: в вашем холодильнике обязательно должны быть богатые витаминами, белками, микроэлементами, полезными углеводами, легкоусваемыми жирами продукты, которые прививают культуру вкуса у ребенка с самого детства.

Питайтесь правильно, и ваш малыш будет расти здоровым!