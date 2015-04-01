Правило «сладкой жизни». Почему низкокалорийные продукты вредны?

Вкусные торты, свежая выпечка, шоколадные конфеты... Где уж тут устоишь?

К сожалению, сладости и стройная фигура - вещи едва ли совместимые. Но тут на помощь сладкоежкам приходят производители. Они утверждают, что торты могут быть низкокалорийными: заменяют натуральные сливки на растительные, а масло - на маргарин.

Оставаться стройными и не отказывать себе в маленьких радостях становится реальным. Но так ли это на самом деле, и полезна ли такая замена?

Низкокалорийные торты - всего лишь самообман, к тому же - вредные. Примерно такая же история с газированными напитками, так называемыми диетическими. Это всего лишь уловка маркетологов. А за надписью «lite» - почти такое же содержание калорий и вреда.

Возникает вопрос: как же совместить приятное с полезным и не потолстеть?

Валерия, как и любая девушка, хочет выглядеть хорошо. Но отказаться от сладкого не может. Выход есть.



Конечно, от выпечки придётся отказаться. Но не стоит забывать, что среди десертов есть и множество других не менее вкусных и полезных. Самое главное - низкокалорийность.

Правило «сладкой жизни» - знать меру!