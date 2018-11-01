«Засушиваю бананы и яблоки». Девушка-веган рассказывает о своём рационе и образе жизни

Добровольное ограничение или философия жизни? Веганство включает в себя и то, и другое. В плане рациона это движение строже, чем вегетарианство. Его приверженцы не едят мясо, а также отказываются от всех продуктов животного происхождения: молока, яиц, рыбы и даже меда. В меню – исключительно растительная пища. Такие рамки не всем по зубам. Большинство ущемлять себя в гастрономических удовольствиях не собирается.

Веганы получают витамины в основном из овощей и фруктов. Такого питания придерживается примерно 10% белорусов. Вот и Аня полгода назад пополнила их ряды. После этого ритм жизни полностью поменялся, уверяет девушка. Анна Костенко, веган:

Я просыпаюсь в 4 утра, занимаюсь спортом, очень много стала успевать. Потом я начала анализировать свой образ жизни, свое питание и поняла, что я питаюсь в основном растительной пищей.

Сегодня прокормиться исключительно растительной пищей гораздо проще, чем лет десять назад. Почти в каждом супермаркете есть отдел здорового питания, работают специализированные магазины, открываются веганские рестораны и кафе. А при желании даже можно заказать с доставкой на дом особый фастфуд. Анна Костенко:

Какие фрукты и овощи в сезоне, тогда они меньше содержат всяких химикатов. Я делаю заготовки на зиму, какие-нибудь консервы. Или же засушиваю в дегидраторе бананы, яблоки, и таким образом выживаю зимой.

Хотя здоровье девушки ничуть не пострадало, специалисты относятся к веганству весьма скептически и уверяют, такое питание не стоит практиковать слишком долго: только овощи и фрукты не способны обеспечить человека всеми жизненно важными веществами, и через 3-4 месяца может произойти серьезный сбой в организме. Марта Марудова, диетолог:

Витамин В12, который есть только исключительно в животной пище, не поступает вегану или вегетарианцу в полном объеме. В большой степени страдает нервная система и психическое состояние человека.

Не стоит слишком рано отказываться от мяса. Например, детям, подросткам и кормящим мамам это категорически противопоказано. К слову, среди знаменитостей веганство проповедует звезда «Бэтмена» Алисия Сильверстоун. Такой образ жизни помог похудеть девушке на 15 кг, хотя раньше не помогали даже самые изнурительные диеты. Натали Портман уже семь лет придерживается особого режима питания. Голливудская актриса отказалась от строгого меню лишь во время беременности, а затем вновь вернулась к полностью растительному рациону.

Марта Марудова:

18+ и, наверное, лет так до 55 – 60, дальше уже, в принципе, не стоит. Есть уже, как правило, во взрослом возрасте определенные диагнозы, как остеопороз, хрупкость костей, там сердечно-сосудистые, ишемическая болезнь сердца, при которых веганство может усилить сопутствующие заболевания.

Внести в свой рацион веганские блюда хотя бы раз в неделю будет полезно всем. К тому же, готовить их очень просто. Анна Костенко:

Берете сухофрукты, заливаете кипятком, чтобы обработка ушла, потому что это все тоже вредно. Далее это в блендер добавляете и перемалываете с орехами, семенами и далее формируете просто конфетки. И все. Не надо ничего запекать, это сыроедческий чистый продукт, который заменит любые другие конфеты.