Что такое суперфуды и в чём их польза? Мастер-класс по приготовлению творожного десерта с семенами чиа и каши киноа

Не лекарство, а чудо-продукты. Действительно они омолаживают и продлевают жизнь? Магистр диетологии Дэвид Вульф десять лет назад открыл миру суперфуды – особенную пищу с невероятным запасом белков и аминокислот, в наших широтах всеми любимая черника, брусника, болгарский перец и грецкий орех.

Юлия Храленкова, эксперт по здоровому питанию: В нашем привычном болгарском красном свежем перце находится в несколько раз больше витамина С, чем в лимоне. По отношению к болгарскому перцу, в шиповнике – еще в два раза больше, если это сухой. Важна концентрация этих веществ в организме, перебарщивать не стоит, с шиповником стоит быть, действительно, осторожно! Потому он превышает дневную человеческую норму на 100 г.

Юлия Храленкова: Это такой порошок, практически не имеет вкуса, немного солоноватый, на протяжении трех недель восстанавливается. Она помогает отладить уровень сахара, дальше организм начинает процесс постепенного и плавного похудения.

Водоросль Спирулина состоит на 70% из белка и очень полезна людям с риском сахарного диабета.

Прекрасный суперфуд – это семена чиа. Они богаты растительным белком, который служит строительным материалом для наших костей. С ним можно приготовить отличный йогурт на завтрак, кашу или творожный десерт.

Ян Борисов, шеф-повар:

Древние ацтеки брали с собой в поход семена чиа, поскольку в них много полезных микровеществ, а весят они очень мало, было удобно носить с собой.

Юлия Храленкова:

Появились такие продукты, они, действительно, полезны. Например, это киноа – безглютеновая крупа. Глютен – это белок, который у многих, к сожалению, не усваивается в организме и аллергия у человека.