Правильное питание. Как питаться вкусно, полезно и сбалансированно?

Идеально, конечно, если ваш ужин будет проходить за 3 часа до сна. Проще говоря, 60-70% энергии должно поступать в организм до 4-5 часов вечера. Так как на это время приходится пик активности.

Нынче очень модно худеть. Но здесь главное – не перестараться с диетами. Лучше всего питание сбалансировать по жирам, белкам и углеводам. В процентом отношении это выглядит так: углеводов – 60%, 20% белков и 20% жиров. Далее считаем калории.

Постарайтесь не совершать ночные «забеги» к холодильнику. Это чревато не только лишним весом, но и всевозможными болезнями желудка. Обязательно откажитесь от сладостей, сахара и соли.