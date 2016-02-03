Прямой эфир

Правильное питание. Как питаться вкусно, полезно и сбалансированно?

03 февраля 2016 09:54
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Идеально, конечно, если ваш ужин будет проходить  за 3 часа до сна. Проще говоря,  60-70% энергии должно поступать в организм до 4-5 часов вечера.  Так как на это время приходится пик активности.

Нынче  очень модно худеть. Но здесь главное – не перестараться с диетами. Лучше всего питание сбалансировать по жирам, белкам и углеводам. В процентом отношении это выглядит так: углеводов – 60%, 20% белков  и 20% жиров. Далее считаем калории.

Постарайтесь не совершать ночные «забеги» к холодильнику. Это чревато не только лишним весом, но и всевозможными болезнями желудка. Обязательно откажитесь от сладостей, сахара и соли.

# Консультация диетолога # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Диетическое питание # Юлиана Попека

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