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«По-военному надо»: Лукашенко о хранении урожая овощей и фруктов

19 сентября 2025 11:35
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«По-военному надо»: Лукашенко о хранении урожая овощей и фруктов-0

Во время рабочей поездки в Гродненскую область белорусский президент Александр Лукашенко отметил важность сохранения собранного урожая овощей и фруктов для реализации в межсезонье. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он спросил председателя Гродненского облисполкома о ситуации с картофелем. Юрий Караев доложил, что урожай ниже обычного, но потребности внутри страны обеспечены и поставки в Минск налажены.

Лукашенко поручил не допустить проблем с заготовкой продукции и призвал к государственной ответственности за распределение излишков, в том числе яблок. Он распорядился подготовить складские помещения, подчеркнув, что это должно быть сделано организованно и строго.

«Это по-военному надо делать», – поручил белорусский лидер.

Фото: pixabay

# общество # Александр Лукашенко

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