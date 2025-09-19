«По-военному надо»: Лукашенко о хранении урожая овощей и фруктов

Во время рабочей поездки в Гродненскую область белорусский президент Александр Лукашенко отметил важность сохранения собранного урожая овощей и фруктов для реализации в межсезонье. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он спросил председателя Гродненского облисполкома о ситуации с картофелем. Юрий Караев доложил, что урожай ниже обычного, но потребности внутри страны обеспечены и поставки в Минск налажены.

Лукашенко поручил не допустить проблем с заготовкой продукции и призвал к государственной ответственности за распределение излишков, в том числе яблок. Он распорядился подготовить складские помещения, подчеркнув, что это должно быть сделано организованно и строго.

«Это по-военному надо делать», – поручил белорусский лидер.

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