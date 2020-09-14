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Новости по тегу #Девальвация

Куба планирует девальвировать валюту впервые после революции 1959 года
14 сентября 2020 09:45

Куба планирует девальвировать валюту впервые после революции 1959 года

Александр Лукашенко: Мы не собираемся бежать за Россией и девальвировать национальный рубль
18 декабря 2014 11:20

Александр Лукашенко: Мы не собираемся бежать за Россией и девальвировать национальный рубль

Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не будет девальвации и озвучил дату подписания Беларусью договора о ЕЭС
10 мая 2014 18:06

Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не будет девальвации и озвучил дату подписания Беларусью договора о ЕЭС

Александр Лукашенко: Белорусский рубль под промышленность девальвироваться не будет
07 сентября 2013 08:09

Александр Лукашенко: Белорусский рубль под промышленность девальвироваться не будет

Александр Лукашенко: Экономику надо поддерживать не за счет девальваций
15 апреля 2013 17:18

Александр Лукашенко: Экономику надо поддерживать не за счет девальваций

Александр Лукашенко: Сегодня объективных причин для девальвации национальной валюты нет
22 февраля 2013 13:37

Александр Лукашенко: Сегодня объективных причин для девальвации национальной валюты нет

Деноминации в 2013 в Беларуси не будет
26 декабря 2012 15:05

Деноминации в 2013 в Беларуси не будет

Александр Лукашенко: Никакой девальвации мы не предполагаем!
22 декабря 2012 11:58

Александр Лукашенко: Никакой девальвации мы не предполагаем!

11 сентября 2012 18:13

Лукашенко: Мы никакой девальвации в бюджете 2013 года не предусматриваем

14 декабря 2011 17:33

Финансовый аналитик: На рынке пропали девальвационные ожидания, которые имели место особенно весной этого года

03 июня 2011 13:55

Андрей Тур: Такой девальвации национальной валюты, какая произошла у нас, не было в мировой экономике последние 20 лет

30 мая 2011 06:18

Петр Порошенко, глава Совета Нацбанка Украины: Кризис в Беларуси после девальвации будет очень краткосрочным