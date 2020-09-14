Новости по тегу #Девальвация

Новости Беларуси. Курс белорусского рубля к трем иностранным валютам достиг минимума с начала работы единой сессии. По итогам торгов 14 декабря падение «зеленого» пока остановилось на уровне 8 450 белорусских. Такую позицию национальная валюта к американской с середины октября занимала лишь однажды.
В конце первого квартала экономика Беларуси испытала два тяжелых шока. Первый из них связан с резким повышением цен на энергоносители. Второй шок - "девальвация белорусского рубля на 56%". По словам Андрея Тура, “эти вещи действительно очень сложны".
Николай Стариков, историк и аналитик: «Совсем рядом с Россией была применена технология, которой уже практически 300 лет. Это искусственное создание паники, которая приводит к сильнейшим осложнениям в экономике».
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