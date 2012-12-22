Александр Лукашенко: Никакой девальвации мы не предполагаем!

Новости Беларуси. Общение Президента с молодежью и преподавателями БГУИР длилось три часа. Темы во время разговора были затронуты самые разные — образование, политика, экономика. Глава государства сообщил, что Беларусь договорилась с Россией о балансе поставок нефти в будущем году году в объеме 23 миллионов тонн.

Особое внимание уделили поддержке молодых специалистов. В частности, в Минске для них будет построено общежитие семейного типа. А свои профессиональные возможности можно реализовать на базе Парка высоких технологий. Его социальная инфраструктура будет развиваться. Здесь построят жилые дома арендного типа, детский сад, магазин и спорткомплекс.

Александр Лукашенко общался с молодежью охотно, где-то с юмором, вспоминая и свои студенческие годы. Учащиеся задали почти два десятка вопросов. Один из них касался стабильности белорусского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никакой девальвации национальной валюты мы не предполагаем и даже, я скажу вот так, по-человечески, если бы мне миллиард долларов пришлось истратить на поддержание курса, я бы истратил. Потому что у нас сегодня больше 8 миллиардов золотовалютные резервы. Никогда в истории такого не было. Никогда!

У нас хватает золотого запаса, мы золото вообще не продавали, мы накопили достаточно валюты, чтобы поддерживать и, если даже миллиард надо будет потратить, мы потратим. Почему? Потому что когда люди скупают, боясь, валюту, они же после Нового года, им же рубли нужны будут, они их принесут. Всегда так было. Подъем, спад, подъем, спад. Поэтому я уже все из жизни своей личной проходил, но необходимости сегодня такой абсолютно нет.