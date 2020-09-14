Куба планирует девальвировать валюту впервые после революции 1959 года

Новости Кубы. Власти Кубы планируют девальвировать конвертируемый песо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произойдет впервые после революции 1959 года.

Обменные курсы устанавливаются правительством. Сейчас в стране действуют два вида валюты – конвертируемый и обычный песо. Обычный песо, который сейчас можно поменять по курсу 24 песо за 1 доллар, сохранят. А конвертируемый песо, который эквивалентен одному доллару для государственных предприятий, будет отменен.