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Куба планирует девальвировать валюту впервые после революции 1959 года

14 сентября 2020 09:45
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Новости Кубы. Власти Кубы планируют девальвировать конвертируемый песо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произойдет впервые после революции 1959 года.

Куба планирует девальвировать валюту впервые после революции 1959 года-1

Обменные курсы устанавливаются правительством. Сейчас в стране действуют два вида валюты – конвертируемый и обычный песо. Обычный песо, который сейчас можно поменять по курсу 24 песо за 1 доллар, сохранят. А конвертируемый песо, который эквивалентен одному доллару для государственных предприятий, будет отменен.

Куба планирует девальвировать валюту впервые после революции 1959 года-4

При этом власти рассматривают несколько вариантов изменения обменного курса для госкомпаний. Девальвация станет частью реформ, направленных на борьбу с экономическим кризисом на фоне санкций США и пандемии коронавируса.

# Девальвация # Фотофакт

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