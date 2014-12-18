Александр Лукашенко: Мы не собираемся бежать за Россией и девальвировать национальный рубль

Новости Беларуси. Беларусь не будет вслед за Россией девальвировать национальный рубль. Об этом заявил Президент на совещании по экономическим вопросам. В центре внимания — ситуация на предприятиях реального сектора экономики, пресечение необоснованного роста цен на товары и услуги на внутреннем рынке.

По словам президента, стабильность на валютном рынке — это задача Правительства и банковской системы во главе с Нацбанком.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никого не хочу здесь удивить. Наша позиция остается прежней, я имею в виду властей. Мы не собираемся бежать за Россией. Это категорически запрещается, потому что российский рынок — непонятно что там, кто что хочет и что там будет.

Свидетельство тому — укрепление российского рубля буквально вчера. Волатильность российского рынка не поддается никакому осмыслению. Поэтому те, кто вас толкает на то, что вы девальвируете валюту и так далее — это неприемлемо. У нас есть обязательства перед государством, перед населением. Мы этих обязательств должны придерживаться, что, как мне докладывают Правительство и Национальный банк, и делается. Поэтому подчеркиваю, стабильность на валютном рынке — обязанность банковской системы во главе с Национальным банком и Правительства Республики Беларусь, все остальное — в руках населения. Хотите обвала —бегайте по обменникам. Это все в руках граждан нашей страны. Кивать на руководство, на Правительство, Национальный банк на сегодняшний день неприемлемо.

Мы будем придерживаться стабильной ситуации в нашей стране, будем использовать все рычаги для того, чтобы эта ситуация была стабильной, не нарушая при этом никаких финансово-экономических законов, которые действуют объективно.

Кроме того, говорили о наращивании экспорта белорусских товаров и диверсификации поставок. Сегодня предприятия выпускают конкурентоспособную продукцию, вот только открытым остается вопрос ее продажи за пределы страны. Работу в этом направлении ведет Министерство иностранных дел. Также к разговору приглашены Правительство и губернаторы. На совещании затронули и тему эффективности продаж продовольственных товаров в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы государства, расчеты с российскими партнерами вести нужно в валюте — долларах и евро.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я в последнее время все чаще слышу — ах, российский рубль обвалился, а там 40% нашего экспорта, и мы несем потери. Но что поделать, такой у нас сегодня партнер, такая ситуация в Российской Федерации и в Украине — это тоже наш партнер. Но безвыходной ситуации нет. Если где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте, — говорил классик. Другое место — сокращение себестоимости. Пока живем на широкую ногу, жируем и думаем, что так будет и дальше. Нет, надо напрягаться и сокращать затраты.

Мне в Правительстве ежедневно докладывают о продовольствии — нет проблем с потребителями в России по оплате в рублях. Обвалился рубль до 70 за доллар — мы такую цену и закладываем. Мы работаем по предоплате, правильно, так и должно быть. Другого не дано. Более того, поставлена задача — торговать не за рубли российские, а за доллары, как мы платим за энергоресурсы Российской Федерации. Это, кстати, недостаток в работе Правительства. С Россией надо было работать и требовать с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте — в долларах или евро. Мне доложили, что лед тронулся. Многие покупатели нашей продукции в России сегодня платят в долларах. Если в рублях, то в соответствии с курсом на сегодняшний день.