Александр Лукашенко: Экономику надо поддерживать не за счет девальваций

Новости Беларуси. Роль Национального банка Беларуси будет усиливаться. Об этом заявил президент 15 апреля во время рассмотрения кадровых вопросов.

Назначения в Нацбанк глава государства назвал знаковыми. Еще никогда в руководство структуры не приходило так много сравнительно молодых людей. И при этом состоявшихся специалистов.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Тараса Надольного первым замом председателя правления, Сергея Калечица – заместителем председателя правления. Согласовано, что такую же должность займет Александр Прищиц. Кроме этого в состав правления Нацбанка войдут Андрей Бриштелев, ранее руководивший группой советников, Дмитрий Калечиц (бывший зам. по монетарной политике) и Дмитрий Лапко, работавший начальником главного управления надзора Нацбанка.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главный мой месседж для вас, и для общества состоит в том, что вы должны контролировать деятельность второго уровня банка в коммерческие банки. Но только в том плане, не мешая им работать, чтобы у нас не возникли чрезвычайные обстоятельства, как это произошло на Западе. Не дай Бог. Поэтому роль Национального банка, я на этом настаиваю, будет в нашей стране только усиливаться. А вообще я очень надеюсь, что нам удастся сформировать руководство Национального банка, в целом руководство, правление, из людей, которые будут болеть за нашу страну.

Я говорил председателю, неплохо, может быть, как она докладывает, работают наши банки, иностранные банки, которые здесь присутствуют. Но я, откровенно говоря, ожидаю от них большего.

Президент положительно оценил действия Нацбанка по стабилизации курса белорусского рубля. На текущий момент одни из главных ориентиров работы – сдерживание инфляции, общая финансовая стабильность и вопросы кредитования экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Банки, прежде всего, должны работать на экономику, да и вся страна, все люди. Это важно. Но воздушных денег не бывает. Деньги взял – деньги верни. Мы должны проводить в этом плане такую человеческую жесткую политику. Кредит – это долг, ты должен его вернуть. Это моя принципиальная позиция, и эта позиция Национального банка. Она будет поддерживаться в перспективе.

Самая важная позиция в государстве – это та, которую вы будете определять и поддерживать. Если у нас будет финансовая стабильность в стране, мы решим все вопросы, мы все задачи решим.

Единственное, конечно, надо сейчас посмотреть, когда уже стабилизация более-менее наступила, и на экономику. Все больше и больше руководителей ставят вопросы по кредитам. Мы, конечно, покупаем у населения, у других очень дорогие деньги. Депозиты под такой процент – это очень накладно для экономики. Я понимаю, что когда это основной источник для развития, надо аккуратно, деньги эти дорого стоят. Но, тем не менее, спокойно, с течением времени. Инфляция у нас не такая уже и высокая. Вы также должны свой вклад внести в то, чтобы эта инфляция больше не раздувалась, а не только Правительство. Поэтому обратите на это серьезное внимание.

Надо поддержать экономику, особенно когда вокруг такая неспокойная ситуация и в экономическом отношении мы имеем проблемы с основными нашими потребителями, куда мы осуществляем экспорт – Евросоюз и Россия. Ситуация непростая, но, тем не менее, экономику надо поддерживать, насколько это возможно. Но не за счет всяких там обвалов, девальваций и так далее. Этого народ уже не потерпит. Поэтому это для вас очень важная и, можно сказать, основная задача.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Глава государства поставил задачи по работе над кредитными ресурсами, то есть имелось в виду, что ресурсы, безусловно, важны для экономического роста, но необходимо расценивать кредитные ресурсы как именно возвратные средства, и экономический рост должен быть в рамках запланированных экономических показателей.